Türkische Drohnen als Exportschlager

Der Präsident veranstaltet am Wochenende einen Afrika-Gipfel in Istanbul. Er will das Engagement auf dem Kontinent ausbauen.

Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei Besuchen in Afrika über türkische Exporte spricht, geht es oft um ein bestimmtes Produkt: „Alle wollen Drohnen von uns“, sagte Erdoğan nach einer Rundreise durch Angola, Nigeria und Togo im Herbst. Kampfdrohnen gehören zu den Exportschlagern der türkischen Rüstungsindustrie und dürften auch bei einem zweitägigen Afrika-Gipfel in Istanbul eine wichtige Rolle spielen, der am Freitag begann.