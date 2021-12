Als das Burgenland sein Herz verlor

Drucken

Hauptbild • Das Burgenland betrachtete die Stadt Ödenburg als seine natürliche Hauptstadt. • (c) Sammlung Hubmann / Imagno / picturedesk

100 Jahre Burgenland. Das neue Bundesland fiel den Österreichern nicht einfach in den Schoß. Es musste erkämpft werden, der Verlust Ödenburgs war eine schwere Enttäuschung.

In Ödenburg soll eine Volksabstimmung stattfinden, ob die Stadt bei Ungarn bleiben oder mit dem übrigen Burgenlande zu Österreich kommen will.“ Für die Zeitung „Der freie Burgenländer“ war die Situation im November 1921 angespannt, denn: „Ödenburg ist der Kopf, das Burgenland der Leib. Der Kopf kann ohne den Leib und der Leib kann ohne den Kopf nicht leben. Darum muss Ödenburg dem Leib folgen und zu Österreich kommen.“ Gehe es bei der Volksabstimmung halbwegs mit rechten Dingen zu, wäre der Weg geebnet. „Wenn aber das Unmögliche geschähe, wenn sich in dem Ödenburger Abstimmungsgebiet eine Mehrheit für Ungarn fände, so würde damit ein Zustand geschaffen, der einer schwärenden Wunde gliche, die nimmer heilen will.“