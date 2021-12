Schuldoku: „Oooch, Herr Baaachmann!“

Und, will man nach 217 Minuten fragen, wie geht es weiter? „Herr Bachmann und seine Klasse“ ist eine der beglückendsten und kurzweiligsten Dokumentationen in letzter Zeit.

Da klampft er vor sich hin, der Klassenlehrer, und singt dazu, eine Art Ballade über Anton und Jakob und einen tiefen Fluss, ein Bub in der ersten Reihe grinst, ein anderer wirkt nervös, ein Mädchen ist eingeschlafen, viele hören zu, die Köpfe auf die Pulte gelegt, lauter dunkle Wuschelköpfe. „Na?“, fragt Herr Bachmann: „Worum ging es da eben?“ „Um nackte Männer an einem Fluss.“ „Und, was sagt ihr dazu?“ Djengis findet das schlimm. Ayman muss lachen. „Hauptsache, sie lieben sich“, meint Rabia. Und Herr Bachmann erklärt, das sei doch ein schönes Schlusswort, die Stunde ist aus, die Kinder gehen in den Hof, aber nicht alle: Steffi, die erst seit Kurzem in Deutschland ist, drückt sich noch bei der Tafel herum. „Was meinst denn du?“, fragt Herr Bachmann. „Es ist eklig.“ „Ja, aber warum?“ „Weil es eklig ist.“ „Aber was ist daran eklig?“ Pause. „Ist es eklig, weil du gehört hast, dass es eklig ist?“ Oder spüre sie den Ekel wirklich?