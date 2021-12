Tschechien: Die Ruhe ist Fialas Kraft

Konservativer Premier Fiala setzte sich gegen Präsident Zeman durch.

Prag. Die zeitliche Nähe war Zufall: Am 18. Dezember jährt sich zum zehnten Mal der Tod des großen tschechischen Präsidenten Václav Havel. Einen Tag vorher, am Freitag, trat der Konservative Petr Fiala (57) mit der Vereidigung seiner Ministerriege bei Präsident Miloš Zeman sein Amt als Premier an. Fiala verspricht einen Neuanfang: Nicht so spektakulär wie einst unter Havel. Aber ein „wirklicher Aufbruch“ soll es nach der Ära seines skandalumwitterten Vorgängers Andrej Babiš schon werden.