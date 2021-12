Run auf die Ötscherlifte

Die Weihnachtsferien sind in Lackenhof außerordentlich gut gebucht.

Das fast geschlossene Skigebiet erlebt einen kleinen Boom: Zimmer in der Region sind fast ausgebucht.

Die vor zwei Wochen verkündete (und dann doch abgesagte) Schließung der Ötscherlifte in Lackenhof hat, wie es scheint, das niederösterreichische Skigebiet doch wieder interessant gemacht.

Denn die Weihnachtsferien sind in Lackenhof außerordentlich gut gebucht. „Es geht gerade wahnsinnig rund“, sagt Renate Rakwetz (SPÖ), Bürgermeisterin von Gaming (zu der Lackenhof gehört). Zimmer und Ferienwohnungen in den rund 30 Beherbungsbetrieben „sind fast ausgebucht, die Nachfrage ist riesengroß“.

Den kleinen Boom habe man schon am vergangenen Wochenende bemerkt, als die Ötscherlifte – nach der Übernahme durch das Land Niederösterreich – in die Saison gestartet sind. 1100 Skifahrer wurden am Wochenende gezählt, zudem viele Tourengeher und Langläufer. Und das, obwohl das Wetter schlecht war und vor Weihnachten sonst eher wenig los sei.

Vor Corona verzeichnete das Skigebiet stark rückläufige Besucher- und Nächtigungszahlen, was dazu geführt hat, dass die Schröcksnadel Group das Skigebiet aufgegeben hat. Bürgermeisterin Rakwetz hofft nun, dass der Andrang anhält – und die Ötscherlifte länger als die vom Land angekündigten zwei Saisonen erhalten bleiben könnten.

(mpm/"Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2021)