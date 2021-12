Eyemaxx: Die größte Pleite des Jahres

Poesie Quartier in Berlin

Für Hunderte Anleihegläubiger sieht es nicht gut aus – die Aktionäre des Immobilienentwicklers Eyemaxx haben schon alles verloren. Eine Analyse.

Wien. „Ich bin unglücklich mit der Situation und würde gern endlich mehr Daten veröffentlichen können.“ Das sagte Michael Müller, Gründer und Boss des Immobilienentwicklers Eyemaxx Real Estate, im August dem Onlineportal Anleihenfinder.de. Zahlen lieferte der Österreicher, der das in Frankfurt und Wien gelistete Unternehmen 1996 gegründet hatte, dann im November – allerdings fielen sie ganz anders aus, als sich das die Investoren der vier Eyemaxx-Anleihen im Volumen von knapp 130 Millionen Euro erwartetet hatten: Eyemaxx stellte Anfang November selbst beim Landesgericht Korneuburg den Insolvenzantrag, weil dem Unternehmen das Kapital fehlte, um die Zinsen für die Anleihe 2018/2023 zu bedienen. Bisher wurden Forderungen in Höhe von 165 Millionen Euro angemeldet, wie bei der Prüfungstagsatzung am Mittwoch bekannt wurde. Damit ist Eyemaxx die größte Insolvenz dieses Jahres.