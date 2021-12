Wie verbringen Insekten den Winter?

(c) imago/blickwinkel (imago stock&people)

Zitronenfalter in Kältestarre.

Falter, Käfer und andere Insekten verharren in Kältestarre. Menschliche Unterstützung kann dabei von Vorteil, aber auch kontraproduktiv sein.

Da liegt er starr unter der Couch, der braune Falter, und man hätte beim Staubsaugen fast die zarten Flügel beschädigt. Manchmal ist man unsicher, ob ein solches Tierchen tot ist. Denn viele Insektenarten suchen sich im Spätherbst, wenn draußen Nebel und Frost Einzug halten, einen geschützten Platz, an dem sie in der sogenannten Kältestarre verharren, bis die Außentemperaturen wieder angenehmer werden. Gudrun Fuß, Ökologin und Insektenexpertin des Naturschutzbundes, weiß, wie man den Unterschied zu toten Insekten feststellt. „Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten, die sich in Winterstarre befinden, sitzen aufrecht bzw. stehen und behalten auch bei leichtem Anpusten – berühren sollte man sie eher nicht – diese Position bei. Fallen sie um oder liegen sie seitlich, werden sie nicht mehr erwachen“, sagt Fuß.