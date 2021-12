Live

Der neue Krisenstab soll Impfen, Testen und die Medikamentenbeschaffung koordinieren. Wie sich die Regierung die „gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination“ vorstellt, wollen Kanzler Nehammer und Gesundheitsminister Mückstein bei einer Pressekonferenz erklären.

Die Regierung richtet angesichts der Omikron-Variante eine neue "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination", kurz "Gecko" ein. Als Krisenmanager an der Spitze sollen Generalmajor Rudolf Striedinger und Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, fungieren. Sie sollen die Bereiche Impfen, Testen und Medikamentenbestellungkoordinieren. Das gab die Regierung Freitagabend bekannt. Details zu Arbeitsabläufen von „Gecko“ will die Regierung in einer Pressekonferenz am Samstagvormittag (ab 11 Uhr hier live) erklären. Angekündigt haben sich Kanzler Karl Nehammer, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) sowie Striedinger und Reich.



Mit Striedinger - er ist seit Sommer stellvertretender Generalstabschef - bekommt das Bundesheer eine stärkere Rolle in der Corona-Bekämpfung. In der Vergangenheit hat die Regierung in der Corona-Pandemie bereits auf die Expertise des Bundesheeres zurückgegriffen, es hat etwa Teststraßen organisiert oder auch Gebäude desinfiziert.

"Gecko" soll jedenfalls keine bestehenden Gremien ersetzen, sondern ein "Team der besten Köpfe" nach deutschem Vorbild bündeln und regelmäßig beraten. Das Team soll sofort mit der Arbeit beginnen und nächste Woche zusammentreten.

(APA/klepa)