Spieler wählten Wien zum ATP-500-Tennisturnier des Jahres

Herwig Straka mit dem diesjährigen Publikumsliebling des Turniers in der Wiener Stadthalle, dem US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Das Traditions-Turnier hat heuer bei den Tennis-Profis großen Anklang gefunden. Turnier-Chef Herwig Straka wurde außerdem für weitere drei Jahre ins ATP-Board gewählt.

Österreichs größtes Tennis-Turnier hat eine große Anerkennung erhalten: Das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle wurde von den Spielern zum besten ATP-500-Turnier des Jahres gewählt. Es ist die erste Auszeichnung dieser Art, die der seit 1974 ausgetragene Tennis-Klassiker in Wien erhalten hat. Trotz der überaus schwierigen Rahmenbedingungen haben im vergangenen Oktober rund 60.000 Tennisfans die Stadthalle und den Nebenschauplatz am Heumarkt besucht.

Ausschlaggebend für die Wahl war wohl die Kombination aus der tollen Stimmung durch die Fans sowie die professionelle Betreuung der Tennisstars. "Wir freuen uns sehr darüber. Das ist etwas ganz Besonderes, da diese Wahl von den Spielern vorgenommen wird", sagte Turnierdirektor Herwig Straka.

Straka selbst war bei einer anderen Wahl (wieder) erfolgreich. Der steirische Turnierboss wurde für drei weitere Jahre als Repräsentant der europäischen Turniere in das "Board of Directors" der ATP bestellt.

(APA)