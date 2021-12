Niederlanden droht neuer Lockdown noch vor Weihnachten

Derzeit gilt ein Abendlockdown - alles außer Supermärkte muss um 17 Uhr schließen. Die grassierende Omikron-Variante könnte weitere Schritte nötig machen.

Die Niederlande stehen möglicherweise vor einem neuen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Ministerpräsident Mark Rutte will heute, Samstagabend, neue Verschärfungen ankündigen, um die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus einzudämmen, teilte die Regierung in Den Haag mit. Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Virus zu einem strengen Lockdown geraten. Eine Entscheidung darüber soll nach einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts am Nachmittag fallen.

Die Experten hatten empfohlen, dass fast alle Geschäfte mit Ausnahme der Supermärkte und Apotheken schließen. Auch Gaststätten, Sport, Kultur, Kinos und Schulen würden geschlossen. Zurzeit gilt ein Abendlockdown - das heißt, dass alles mit Ausnahme von Supermärkten um 17 Uhr schließen muss.

Aus Zahlen aus Amsterdam wird deutlich, dass sich die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante alle zwei bis drei Tage verdoppelt. Bereits vor Weihnachten werde diese Variante in der Hauptstadt dominant sein, erwarten die Experten. Vor allem die Krankenhäuser stehen aber noch unter einem so hohen Druck, dass sie nach Befürchtung der Experten einen weiteren Zustrom von Patienten nicht auffangen könnten.

(APA/dpa)