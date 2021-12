Palästinenserin verletzt israelischen Siedler im Westjordanland

Ein 38-Jähriger soll von einer 65-Jährigen angegriffen worden sein. Die Frau wurde nach dem Vorfall festgenommen.

Eine Palästinenserin hat einen israelischen Siedler in Hebron im besetzten Westjordanland mit einem Messer attackiert und leicht verletzt. Wie ein Sprecher der israelischen Grenzpolizei am Samstag mitteilte, wurde die Angreiferin, eine 65-jährige Frau aus einem nahegelegenen Dorf, nach der Attacke festgenommen. Bei dem Verletzten handelte es sich demnach um einen 38-jährigen Bewohner der nahegelegenen Siedlung Kirjat Arba.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Grab der Patriarchen in Hebron, in dem nach biblischer Überlieferung unter anderem Abraham und Isaak begraben sind. Abraham wird im Judentum, im Christentum und im Islam als Stammvater verehrt. In der Umgebung der Grabstätte und der von den Palästinensern genutzten Abrahams-Moschee kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen.

Im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland leben mittlerweile fast 700.000 israelische Siedler. In Hebron, der größten Stadt im Westjordanland, leben mehr als 200.000 Palästinenser und rund tausend Israelis. Geschützt werden sie durch eine massive israelische Militärpräsenz.

(APA/AFP)