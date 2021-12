Steu/Koller siegten beim Igls-Heimweltcup

Die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller haben am Samstag den Heim-Weltcup der Kunstbahn-Rodler in Igls gewonnen.

Die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller haben am Samstag den Heim-Weltcup der Kunstbahn-Rodler in Igls gewonnen. Die beiden hatten zuletzt nach einer Verletzungspause bereits in Altenberg gesiegt. Die beiden setzten sich 0,022 Sek. vor den Letten Andris und Juris Sics sowie den Italienern Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner durch. Mit Juri Gatt/Riccardo Schöpf und Yannick Müller/Armin Frauscher als Fünfte und Achte kamen auch die beiden anderen Schlitten in die Top Ten.

Im Einsitzerbewerb der Männer war Wolfgang Kindl davor auf Rang zwei gekommen, auf den deutschen Sieger Johannes Ludwig fehlten ihm 0,049 Sekunden. Der Südtiroler Dominik Fischnaller (+0,275) wurde Dritter. Olympiasieger David Gleirscher und sein Bruder Nico landeten ex aequo auf dem vierten Rang, verpassten das Podest um 0,178 Sekunden. Mit Jonas Müller (11.) und Reinhard Egger (13.) sind am Sonntag alle fünf Österreicher auch im Sprint der Top 15 dabei.