Betontöpfe brauchen ein Bad

Bevor selbst gegossene Blumentöpfe bepflanzt werden, sollte der Kalk ausgewaschen werden.

Eine in den vergangenen Jahren beliebt gewordene Tätigkeit gartenaffiner und handwerklich umtriebiger Menschen besteht darin, aus Beton und in allen möglichen Formen hübsche kleine Gefäße für Pflanzen zu gießen. Die Herstellung ist billig, einfacher als Kuchenbacken, das Resultat ist fast immer befriedigend.



Das Internet ist voll von Fotos und Beispielen talentierter Hobbybetonierer. Es fällt jedoch auf, dass in diesen oft sehr hübschen Schalen und Töpfen fast immer nur Kakteen oder andere Sukkulenten wachsen, also die Genügsamsten der Genügsamen.