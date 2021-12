Das Spiel der Europäischen Zentralbank

Anders als ihre Pendants in den USA oder England strafft die EZB trotz hoher Inflation die Geldpolitik nur leicht. Im Hintergrund tobt deswegen ein Streit zwischen „Falken“und „Tauben“.

Als EZB-Präsidentin Christine Lagarde am vergangenen Donnerstag um kurz nach halb drei Uhr nachmittags virtuell vor die Presse trat, hatte sie bereits eine etwa fünfstündige zinspolitische Sitzung des EZB-Rats hinter sich. Das Ergebnis ist bekannt: Anders als am Tag zuvor die US-Notenbank Fed wird die Europäische Zentralbank die Zügel in der Geldpolitik nur sehr behutsam fester anziehen. Während man in Washington bereits drei Zinserhöhungen für 2022 in Aussicht stellte und die Bank of England in London am Donnerstag sogar schon die erste vollzog, wird ein Anheben der Zinsen vom derzeitigen Wert von null Prozent, auf dem sie seit Anfang 2016 liegen, in Frankfurt noch de facto ausgeschlossen.



Eine Entscheidung, die auch innerhalb des obersten EZB-Gremiums nicht ganz unumstritten ist. So soll rund um den scheidenden deutschen Bundesbank-Chef Jens Weidmann eine Gruppe von sogenannten Falken auf eine etwas schärfere Geldpolitik gedrängt haben. Mit dabei gewesen sein sollen der belgische Notenbank-Chef Pierre Wunsch, der niederländische Zentralbank-Präsident Klaas Knot, der Chef der luxemburgischen Notenbank Gaston Reinesch, der heimische Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann sowie die aus Deutschland stammende EZB-Direktorin Isabel Schnabel.