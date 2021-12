Vertonter Eskapismus, komplizierte Weihnachtspläne und ein kurzer Abschied.

Und was machen Sie diesen Sonntag? Einkaufen? Zum Wiener Lichterkranz schauen? Sich vor den Fernseher parken? Oder gehen Sie noch einmal den familiären Feiertagsterminplan durch?

Zu den zweiten „Pandeweihnachten“ ist man schon routiniert, was Vorsichtsmaßnahmen betrifft. „Normal“ fühlt es sich deshalb trotzdem noch lang nicht an. Eva Winroither hat für unser Cover mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen, wie sie es heuer anlegen: Weihnachten in Quarantäne, auf der Insel oder im ganz kleinen Kreis? Teil des Themenpakets im Leben-Ressort ist auch ein persönlicher Einblick in eine wegen der Impfung entzweite Familie, der zeigt: Nur weil man nicht streitet, heißt das nicht, dass man sich auch die Hände reicht.

Ich persönlich lege dieselben ja am liebsten in den Schoß. Denn selten – und zwar nicht nur wegen Delta, Omikron und Konsorten – fühlt sich Eskapismus besser an als zu dieser Jahreszeit. Wenn das „Du solltest dies und das noch tun“-Warnlicht aufblinkt, taucht man am schönsten von der Couch aus in andere Gedankenwelten ab. Die passende Anleitung dazu liefert Andrey Arnold. Der „Presse“-Filmkritiker analysiert den Musical-Boom in Film und Serien. Falls Sie jedoch ähnlich wie ich gestrickt sind (Abschaltimpuls, sobald jemand auch nur zum Singen ansetzt), kann ich Ihnen anstelle des Films „Annette“ (mit der allerdings wunderbaren Marion Cotillard) das Buch „Annette“ empfehlen, ein „Heldinnen-Epos“ von Anne Weber. Selten liest sich raue Wirklichkeit märchenhafter. Empfehlen darf sich an dieser Stelle auch die „Presse am Sonntag“. Es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr, das kommende Wochenende gehört der „Presse“-Weihnachtsausgabe. Wir kommen am 1. Jänner mit der Neujahrs-Nummer wieder. Bis dahin sagen wir Danke, dass Sie uns 2021 begleitet haben, und wünschen ein frohes Fest und friedliche Feiertage.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2021)