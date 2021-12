Nicht nur Zuckerwasser

Honig ist voll mit Wirkstoffen, für die sich lang nur die Humanmedizin interessierte. Nun wird auch ihr Nutzen für die Bienen erkundet.

Zermahle Flussstaub zu einem Pulver, dann knete es in Wasser und Honig und gebe heißes Zedernöl hinzu.“ Das empfahl die erste bekannte Rezeptur für Honig in der Medizin, sie wurde vor 4000 Jahren von Sumerern in Tontäfelchen geritzt, das Produkt diente offenbar der Wundbehandlung. Detailliertere Empfehlungen folgten auf ägyptischen Papyri, und manche Anwendungen zogen sich durch die Jahrtausende bis zu uns (Zeitschrift für Allgemeine Medizin 91, S. 187), allerdings immer eher am Rand, man hatte andere Medikamente zur Versorgung offener Wunden, zuletzt die Wunderwaffen der modernen Medizin, Antibiotika. Erst als die stumpf und immer mehr Bakterien resistent wurden, richteten sich wieder Hoffnungen auf Honig.