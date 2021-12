Nur ein Weg führt nach Peking

Die Winterspiele in China nahen, Patrick Riml regelt Vorbereitung und Logistik der ÖSV-Alpinen. Der Tiroler sieht viele offene Fragen, „gejammert wird nicht“.

Die Winterspiele in Peking ab 4. Februar 2022 lassen auch im Skiverband die Köpfe auf Hochtouren rauchen. Es geht vorrangig um Logistikfragen: wer wohnt wo, mit wem? Wie ist es in Yanqing um Platz für Betreuer und Serviceleute bestellt? Von den Unklarheiten, die von bislang unbekannten Pisten für den kompletten Weltcup-Skitross ausgehen, oder weiterhin nicht ausgeräumten Unklarheiten bei Flügen ganz zu schweigen. Es wird eine Reise ins Ungewisse.

Für die ÖSV-Alpinen ist Patrick Riml maßgeblich mit der Organisation betraut. Der Tiroler, 50, versucht, optimale Gegebenheiten vor Ort zu schaffen. „Das ist eine Challenge von A bis Z“, urteilte er in Gröden. Problematisch ist vor allem, dass man den Olympia-Schauplatz bisher nicht besuchen konnte. Hinzu kommt das alles bestimmende Corona-Thema, das „viel schwieriger als voriges Jahr“ sei und weiter verschärft werden soll.

Quarantäne im Reich der Mitte. Riml leitet die Abteilung Hochleistungssport Alpin im ÖSV. Und im Streben nach Medaillen gilt es, am besten vorbereitet zu sein. Erfahrungswerte erhielt er nur von Rodlern und Skicrossern“, die ihre Tests durchziehen konnten. „Da hat man mitgekriegt, dass es gar nicht so einfach war“, sagte Riml. „In Korea 2018 war ich fünfmal drüben, bevor es losgegangen ist. Da kennst du dich aus und weißt, wo du hin musst.“ In Yanqing hätten Weltcup-Events der Alpinen auch stattfinden sollen, doch diese Generalproben wurden durchwegs von der Pandemie verhindert.

Nach dem Kitzbühel-Wochenende (22./23. Jänner) will Riml nach China fliegen, um vor Ort „ein Gefühl zu kriegen“ für Distanzen und Unterkünfte. Am 28. oder 29. Jänner folgt die Mannschaft, obwohl es bis dato keine bestätigten Flüge gibt. Eine große Menge an Material zur Skipräparierung sei schon unterwegs. Und, es gibt keinen anderen Weg zu diesen Spielen: die Impfung ist Pflicht.

Für jede Sparte soll es vor Ort eigene Dolmetscher geben, erzählt Riml, der bereits viele Fragen parat hätte. Aber zwischen Fragen und Realität lägen Welten, vor Ort wird unter Garantie der Begriff der Adaptierung neue Dimensionen erreichen. Distanzen, Pisten, Unterkünfte, Räumlichkeiten oder Ernährung, Riml zählte alles munter auf. Wobei, ob der eigene Koch mitdürfe, sei noch unklar. Lagerkoller könnte drohen, weil „jeder durchgehend von Ankunft bis Abflug in der Blase bleiben“ müsse. Möglicherweise in eher (in Asien nicht ungewöhnlich) engen Zimmern, vor allem aber zu zweit.

Omikron und der chinesische Staatsapparat nannte Riml als weitere unbequeme Aspekte. Da ungemein strikte Regeln, dort die Unsicherheit, trotz täglicher Tests und extremer Einreise-Modalitäten (zwei Tests 96 Stunden vor Abflug, nach Ankunft am Airport Fiebermessen und Test, das Gleiche noch einmal im Quartier). Über allem schwebt das Schreckensszenario der 21-tägigen Quarantäne, ohne Chance auf Freitesten. „Aber es ist für jeden gleich“, stellte Riml klar und betonte, dass man positiv bleiben müsse. „Wir fliegen da rüber und machen das Beste draus.“

