Und ein Amerikaner flog über die Kamelbuckel

Die Gröden-Abfahrt fand mit Bryce Bennett einen Überraschungssieger. Der 2,01 Meter große Amerikaner war um vierzehn Hundertstel schneller als der Villacher Otmar Striedinger.

St. Christina. Die Saslong wartet immer mit einer Überraschung auf bei der Suche nach dem Schnellsten über Kamelbuckel, Ciaslat-Wiese, einer Unzahl von Wellen, Sprüngen und einem steilen Zielhang. Grödens Abfahrt zählt darob zu den Klassikern im Skiweltcup neben Wengen und Kitzbühel. Und 2021 durfte sich dort einer feiern lassen, der zwar seit 2013 schon im Weltcup mitfährt, aber in einer Abfahrt zuvor noch nie auf dem Podest gestanden ist: der Amerikaner Bryce Bennett raste zur großen Überraschung.

Der Zwei-Meter-Mann aus Truckee, Kalifornien, gewann vor dem Kärntner Otmar Striedinger (+0,14 Sek.) und dem Schweizer Niels Hintermann (+0,32). Österreichs Top-Asse wie Vincent Kriechmayr (14./+1,00) und Matthias Mayer (16./+1,15) fanden neuerlich kein Erfolgsrezept, Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde schied mit Zwischenbestzeit aus. Also war der Weg frei für den unbekümmert, frei auftretenden Amerikaner. Der hundert Kilogramm schwere Modellathlet strahlte: „In Gröden muss man zittern. Ich hatte noch nicht viele solcher Tage. Ich mag die Saslong, sie hat viel Tempo und Sprünge. Ich mag das am Skifahren.“ Als ehemaliger BMX-Fahrer nicht ungewöhnlich, doch dass ein Amerikaner in Gröden siegt, sorgt für Aufsehen. Sein Servicemann hat großen Anteil daran, eine Fischer-Ikone. Der Südtiroler Leo Mussi wachselte bereits zum achten Mal Gröden-Siegerlatten (viermal Kristian Ghedina, dreimal Steven Nyman). Bennett sagt: „Leo ist wie ein zweiter Vater für mich.“

Das freie Skifahren im kalifornischen Squaw Valley, das Bennetts Jugend prägte, war für die Bewältigung der eigenwilligen Saslong sicher eine gute Schule. „Mein ganzes Leben hat sich darum gedreht, wer am dümmsten von Sachen runterspringen kann.“



Frage der Größe. Der Riese mit Schuhgröße 51 („Ich hatte am Anfang Probleme, Skischuhe zu finden“) hat im Lauf der Jahre gelernt, sein Equipment behutsam zu behandeln, erzählte er einmal der „USA Today“. Weil es in dieser Größe eine Seltenheit blieb, passende Schuhe zu finden, quetschte er seinen Fuß mitunter in modellierte 46er-Schuhe. Den Tipp gab ihm Steve Nyman, der mit 1,95 Metern Körpergröße die gleichen Probleme hatte wie er. Bei Fischer, der Skifirma aus Oberösterreich, kümmert man sich aufopfernd um ihn.

Bennett begann als Kleinkind mit dem Skifahren, trat dem lokalen Skiklub („Mighty Mites“-Programm) bei und begann in der Schule mit dem Rennfahren. Er verdankte es den Eltern, die Mutter war Buchhalterin und der Vater arbeitete auf dem Bau, dass sie ihm den Spaß am Skifahren zeigten. Und seine Karriere förderten, selbst als 2008 die Wirtschaftskrise die USA auch schwer gebeutelt hatte. Skifahren ist dort weiterhin etwas Exklusives und darum sind Siege bei Klassikern von so großer Tragweite.

Einer wie er, derart unbekümmert, steht immer wieder auf und macht weiter. Größe, andere Hebel und Motorik – Skifahren eines ganz anderen Fahrgefühls, vor allem bei Kurven und Sprüngen. Er hat es gefunden, damit muss er nie wieder im Sommer als Dachdecker ausrücken, sondern kann von Ergebnissen träumen. Wer weiß, vielleicht wird Bryce Bennett ja der dritte Amerikaner, der die Olympiaabfahrt gewinnt nach Bill Johnson (1984) und Tommy Moe (1994)?



Mann mit der Nr. eins. In der großen Skination Österreich herrschte Verwunderung über Bennett. Vor allem aber auch, weil Striedinger mit Startnummer eins einen derart „tollen Lauf“ erwischt hat und nur vom Überraschungsmann noch abgefangen worden ist. Dabei, der Villacher, 30, hatte schon als Zweiter im Abschlusstraining aufgezeigt. „Ich habe mein Material im zweiten Training gefunden, auch die 14 Hundertstel auf Bennett würde ich finden, aber alles in allem bin ich froh, dass ich meinen Speed ins Ziel gebracht habe.“ Besser als 24. war er in der Abfahrt im Grödnertal ja auch noch nicht gewesen. „Langsam kann ich mich mit der Saslong anfreunden. Ich habe mir das Leben hier immer wieder selbst schwer gemacht.“

Der 30-Jährige fuhr zum fünften Mal auf ein Weltcuppodest, der Sieg blieb ihm bisher noch verwehrt. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2021)