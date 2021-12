Covid-Variante Omikron nimmt sprunghaft zu

Die große Welle dürfte Europa in den nächsten Tagen treffen. Ein harter Lockdown droht zumindest in den Niederlanden.

Den Haag/Paris/London. Die neue Covid-19-Variante Omikron breitet sich weiter aus. Die Niederlande stehen deswegen wohl vor einem neuen harten Lockdown, und zwar noch vor Weihnachten. Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der zuerst in Südafrika entdeckten Omikron-Variante zu einem strengen Lockdown geraten. Fast alle Geschäfte, Gastlokale, Unterhaltungsbetriebe und auch Schulen dürften schließen, mit Ausnahme der Supermärkte und Apotheken. Zahlen aus Amsterdam machen deutlich, dass sich die Menge der Infektionen mit Omikron alle zwei bis drei Tage verdoppelt. Die Krankenhäuser dürften einem weiteren Zustrom von Patienten nicht mehr gewachsen sein. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO verbreitet sich Omikron weit schneller als die an sich schon sehr virulente Delta-Variante. Es ist die Rede von einer Verdoppelung der Infektionszahl alle 1,5 bis drei Tage. Das Virus sei schon in 89 Ländern aufgetaucht.

Die französische Regierung will die Coronamaßnahmen für Ungeimpfte verschärfen, den Abstand zwischen der zweiten und dritten Impfung von fünf auf vier Monate verkürzen und im Jänner eine Pflicht zur Drittimpfung für Pfleger und Feuerwehrleute einführen. Gesundheitsminister Olivier Véran sagte am Samstag, es gebe mehrere große Herde der Omikron-Variante in und im Umfeld von Krankenhäusern, weshalb die Zahl der einsatzfähigen Mitarbeiter im Gesundheitswesen sinke.

Unterdessen wurde im Land ein Fälscherring für Gesundheitspässe entdeckt: Gegen mehr als 100 Verdächtige wurden Strafverfahren eröffnet, sie sollen 5000 bis 10.000 der elektronischen Ausweise gefälscht und gegen gutes Geld verkauft haben. Premierminister Jean Castex attackierte derweil Impfgegner: „Es ist nicht hinnehmbar, dass die Weigerung einiger Millionen Franzosen, sich impfen zu lassen, das Leben eines ganzen Landes gefährdet und den Alltag einer überwältigenden Mehrheit der Franzosen beeinträchtigt.“

In Großbritannien warnen Mediziner vor starken Personalausfällen im Gesundheitswesen wegen Omikron. In Kürze könnten mindestens zehn Prozent der Belegschaft deshalb fehlen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2021)