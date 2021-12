Zitronenbäumchen: Südlicher Duft im Winter

Wer sein Zitronenbäumchen in der Wohnung überwintert, wird mit einem besonderen Genuss belohnt, wenn die porzellanweißen Blütensternchen einen ganzen Raum parfümieren.

Eine der zwölf Aufgaben des Herakles bestand darin, in den Garten der Hesperiden einzudringen, um dort die Früchte vom Baum mit den goldenen Äpfeln zu stehlen. Zuvor musste er jedoch Ladon bezwingen, den vielköpfigen Drachen, der nie schlief. Bei den goldenen Äpfeln der Nymphen, so wird gemeinhin angenommen, und das behauptete auch Carl von Linné, handelte es sich um Zitrusfrüchte. Also deutet die griechische Mythologie darauf hin, dass Zitrusbäume bereits in der Antike in Europa bekannt und hoch geschätzt waren, denn die goldenen Äpfel, so hieß es, würden ewige Jugend verleihen.

Vermutlich stammen die Urformen aller Zitrus-Arten aus Ostasien, aus China, dem nordöstlichen Indien und Burma. Über viele Jahrhunderte sind durch Züchtungen und Auslese weltweit so viele Arten und Sorten entstanden, dass man schier den Überblick zwischen Orangen, Pampelmusen, Mandarinen und Limetten verliert. Viele Zitrus-Sorten sind Hybride, sie werden also durch Veredelung und nicht durch die Anzucht aus Kernen vermehrt. Es zahlt sich deshalb selten aus, selbst Pflanzen aus Kernen zu ziehen, da das Resultat mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht der ursprünglichen Frucht gleicht, aus der man den Kern gewonnen hat.