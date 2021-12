Wie mir auf Madeira bewusst geworden ist, dass Kinder viel gescheiter sind als Erwachsene.

Worauf freu ich mich, wenn ich auf Urlaub fahre? Dass ich mich ausschlafen kann. Dass ich das verhasste Wecksignal eine Woche lang nicht hören muss. Mich geruhsam erheben, gediegen frühstücken, gelassen das weitere Vorgehen planen.

Aber nein, es will nicht sein. Weil nämlich: Auf Madeira beginnt jeder Tag in strahlendem Azurblau, bevor ab elf die Wolken aufziehen. Also mach ich mir wieder Stress, um zumindest ein, zwei Stunden frohgemut zu sein. Bevor sich unter der Hochnebeldecke die Mieselsucht breitmacht. Bevor sich angesichts eines bleiern grauen Himmels die Sinnfrage stellt, jedenfalls einem sensiblen Gemüt wie mir. Kurz: Ich krieg den Blues, sobald das Blau weg ist.

Was völlig irrational ist. Dass es Wetter aller Art gibt, ermöglicht erst unsere Existenz auf der Oberfläche dieses Planeten. Blau und Grau sind nur Farben, Eindrücke des optischen Sinnes, die sich durch die jeweilige Länge elektromagnetischer Wellen unterscheiden. Es gibt keinen vernünftigen Grund, auf die eine himmelhoch jauchzend, auf die andere zu Tode betrübt zu reagieren. Kinder schütteln über diese adulte Caprice ganz zu Recht den Kopf.

Auch in ganz jungen Jahren kann einem so manches die Laune verderben: verwehrte Lutscher, aufgeschürfte Knie oder verlorene Partien an der Playstation – aber sicher nicht etwas so Irrelevantes wie die Farbe des Himmels. Kinder vergnügen sich im Nieselregen, frohlocken im Graupelschauer. Und sind damit viel einsichtiger, weiser und lebenstüchtiger als wir Erwachsenen. Matthäus 18,3: Wenn ihr nicht werdet . . . Ach, wenn das so einfach wäre!

