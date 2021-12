Malaysia: "Abnormales Wetter" macht Tausende obdachlos

(c) Reuters, Ashraf Noor Azam

Überschwemmte Straßen und "schwimmende" Autos in Malaysia

Armee, Polizei und Sicherheitsbehörden sind aufgrund schwerer Überschwemmungen in Alarmbereitschaft versetzt worden, um Betroffene in Sicherheit zu bringen.

Wegen schwerer Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen müssen in Malaysia tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden sagten am Samstag zügige Evakuierungsmaßnahmen zu. Nach anhaltenden starken Regenfällen seit Freitagmorgen standen viele bewohnte Gebiete unter Wasser, Autobahnen wurden unpassierbar.

Mehr als 3500 Menschen mussten in dem wohlhabendsten Bundesstaat Selangor in Sicherheit gebracht werden, wie Selangors Regierungschef Amirudin Shari sagte. Er bezeichnete das Wetter als "abnormal". Meteorologen sagten für zwölf der 16 Bundesstaaten und Territorien weitere starke Regenfälle voraus.

Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob versetzte Armee, Polizei und Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft, um betroffene Menschen in Sicherheit zu bringen, wie er im Online-Dienst Facebook mitteilte.

Zum Jahresende kommt es in dem tropischen südostasiatischen Land immer wieder zu stürmischem Wetter. Überschwemmungen machen regelmäßig Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Bei den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten mussten 2014 rund 118.000 Menschen vor den Wassermassen fliehen.

(APA/AFP)