Pfizer-Forscher: Pandemie dürfte bis 2024 andauern

In einigen Regionen werde es in den kommenden zwei Jahren weiter hohe Fallzahlen geben.

Ein Forscher des BioNTech-Partners Pfizer erwartet, dass die Pandemie bis 2024 andauert. Chefwissenschaftler Mikael Dolsten sagte in einer Präsentation für Investoren, in einigen Regionen werde es in den kommenden zwei Jahren weiter hohe Fallzahlen geben. In anderen würden diese dagegen so weit zurückgehen, dass von einer endemischen Lage gesprochen werden könne.

Wann und wie genau dies geschehe, hänge unter anderem davon ab "wie effektiv die Gesellschaft Impfstoffe und Behandlungen einsetzt". Das Auftreten neuer Varianten könne

