Sepp Forcher ist tot: Adieu, Alpenphilosoph!

Einst war er Lastenträger am Berg, später stellte er in 200 Ausgaben von „Klingendes Österreich“ Menschen und Landschaften vor.

Er war freundlich im Ton, aber unerbittlich, wenn es darum ging, das Echte vom Falschen zu unterscheiden: Sepp Forcher, unermüdlicher Wertevermittler und Moderator von „Klingendes Österreich“, ist 91-jährig gestorben.

„Für mich musste es nie der große Glücksrausch sein. Es waren die kleinen Momente, die sich für mich summiert haben“, sagte Sepp Forcher einmal der „Presse“. Stets machte er sich für das Schlichte stark. An das erste Häferl Kakao erinnerte er sich sein Lebtag lang. Vor der Schönheit von Bergblumen ging er oft in die Knie. Und den Übergang von der Speckjause zur Leberkässemmel, den er als Schwerarbeiter im Kraftwerk Kaprun vollziehen konnte, vibrierte stets in ihm nach.