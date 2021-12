Was ist eine Adelsbezeichnung? Das Wort „von“ fällt eindeutig darunter.

Standesamt strich Wörter voreilig aus einem Namen.

Wien. Der Adel ist in Österreich seit dem Ende der Monarchie abgeschafft, die Führung von Adelsbezeichnungen ist untersagt. Doch was ist eine Adelsbezeichnung? Das Wort „von“ fällt eindeutig darunter, das sagt eine Vollzugsanordnung zum Adelsaufhebungsgesetz aus 1919. Und „von der“ wie in Nikolaus von der Flühe, um den Namen des Schutzpatrons der Schweiz als Beispiel zu nennen?