Dominic Thiem sagt wegen Erkältung für Sydney ab

Weiter Warten auf Dominic Thiem: Der Tennisstar wird weder beim Teambewerb ATP Cup noch beim Turnier in Sydney teilnehmen.

Die Pechsträhne bleibt Dominic Thiem erhalten. Österreichs Ex-US-Open-Sieger hat wegen einer in Dubai erlittenen Erkältung überraschend die Heimreise nach Österreich angekündigt und für den Teambewerb ATP Cup sowie für das Turnier in Sydney, das vom 1. bis zum 9. Jänner stattfindet, abgesagt.

Zudem lässt der Weltranglisten-15. seinen Start bei den am 17. Jänner beginnenden Australian Open in Melbourne offen. "Wir werden Ende Dezember eine finale Entscheidung treffen", so Thiem via sein Management.

Der US-Open-Sieger von 2020 muss wegen einer Verletzung im rechten Handgelenk seit seinem Antreten auf Mallorca am 22. Juni auf der Tour pausieren. Zwischenzeitlich warf ihn ein zu früher Wiedereinstieg ins Training zurück.

(APA)