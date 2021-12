Der Coup des Hirscher-Schützlings

Manuel Feller fährt auch in Alta Badia auf das Podest. Gleich dahinter gelingt Patrick Feurstein ein bemerkenswerter Befreiungsschlag.

Alta Badia/Wien. Es war still geworden um Patrick Feurstein. Früh war das Vorarlberger ÖSV-Talent von Ferdinand Hirscher in Sachen Skitechnik und Materialabstimmung unter die Fittiche genommen worden. Es folgten Achtungserfolge im Europacup – und dann nichts mehr. Im Vorwinter bestritt Feuerstein überhaupt kein Skirennen mehr, von rätselhaften Kopfschmerzen war die Rede gewesen.



Dann tauchte der inzwischen 25-Jährige am Beginn dieses Olympiawinters doch plötzlich im ÖSV-Riesentorlaufteam auf und erzählte im Detail seine Leidensgeschichte, in der der Skisport nur noch Nebensache war.