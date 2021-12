Wenn ein Licht aufgeht

Es sind fürwahr harte Zeiten für Freunde des Faschings und Karnevals. Die Fix- und Höhepunkte – fast allesamt abgesagt: Opern- und Philharmonikerball in Wien, die Karnevalssitzungen im Rheinland, der Rosenmontagszug in Mainz.

In Villach und Köln überlegen sie, wie sie irgendwie durch die Saison kommen. Aber auch in den Hochburgen droht statt der fünften Jahreszeit – der närrischen Zeit – der fünfte Lockdown infolge der Omikron-Welle.

Und so haben viele Faschingsnarren ihre Umtriebe auf die Straßen verlegt und den Advent in einen Corona-Karneval verwandelt, oft als „Weihnachtsspaziergänge“ getarnt. Besonders finster und grimmig muss es im Thüringer Wald und im Erzgebirge sein, wo sie mit Fackeln durch die kalte Nacht ziehen, als würden sie so ein Gespenst bannen wollen, das doch nur ein Hirngespinst ist.

Eingemummt, aber nicht maskiert spielen sie Katz und Maus mit der Polizei. Neulich paradierten sie wie Fußball-Schlachtenbummler über den Ring, drapiert in rot-weiß-rote Fahnen, mit Trillerpfeifen, bengalischen Feuern, der Champions-League-Hymne und einem Sarg – nur, dass kein Länderspiel stattfand. Angesichts der Kerzen-Kaskade am Abend des vierten Adventsonntags auf der Wiener Ringstraße ging vielleicht doch manchem ein Licht auf. Es wäre, so kurz vor Weihnachten, ein Licht der Hoffnung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2021)