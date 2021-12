Ein Raum für alle Kindersinne

Bei Kateryna Gomernik und Elena Terekhova erleben Kinder einen multisensorischen und mehrsprachigen Raum. Wenn nicht gerade Lockdown ist.

Die Testfrage war: In welches Lokal können wir gehen, wo die Kinder auf dem Boden krabbeln und wir in Ruhe eine brauchbare Tasse Kaffee trinken können? Die Antwort fiel meistens nicht so zufriedenstellend aus. Entweder eine Spielhalle – oder die Lokale der Stadt, wo auf den Böden die Reste des Alltags kleben. Nur mit einer Handvoll Kindercafés kann Wien aufwarten, zählt Kateryna Gomernik auf. „Dann haben wir uns gedacht“, sagt sie, „wir schaffen diesen Platz eben selbst.“ Räume mit viel Krabbel-, Lauf-, und Spielmöglichkeiten, einen Ort für Kinder und Eltern gleichermaßen, vor allem aber einen Ort für alle Sinne.

Im luftigen MuSe, das für Multisensorischer Kreativraum steht, ist im Eck ein Kletterhäuschen aufgerichtet, die gegenüberliegende Wand ziert eine riesige Konstruktion, die mit Zacken, Rädern und Griffen ein Labyrinth für all die Bälle darstellt, die die Kinder (und Erwachsene) durch die dazugehörigen Röhre werfen können.