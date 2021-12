Wir Verdrängungskünstler

Wie jedes Jahr läuft am 23. Dezember im Votivkino in Wien „Tatsächlich... Liebe“. Weihnachten ist gerettet.

Wie denn jemand, der vorsätzlich einen Menschen getötet hat, mit seiner Tat leben könne, wurde einmal ein Kriminalpsychologe gefragt. „Viel besser als die getötete Person“, antwortete er makaber. Worauf er hinauswollte: Menschen sind Verdrängungskünstler. „Wir alle“, fuhr er fort, „werden irgendwann einmal an einem Unfall oder einer schweren Krankheit sterben, leben aber unser Leben, ohne jeden Tag daran zu denken.“

Natürlich ist diese Aussage zugespitzt und verknappt. Denn was sollen wir denn sonst tun, als unser Leben zu leben? Ständig an unseren Tod denken? Aber an seiner Kernaussage ist schon etwas dran. Und sie wird jetzt gerade wieder deutlich. Eine neue Infektionswelle rollt auf Österreich zu, wird das Land überschwemmen und erneut Schließungen notwendig machen. Bis ins Frühjahr hinein werden wir uns in unterschiedlichen Variationen von Lockdowns wiederfinden, ehe steigende Temperaturen und die Verlagerung des sozialen Lebens nach draußen die Lage entspannen werden. Wie letztes und vorletztes Jahr. Bonjour Tristesse.

Aber im Moment ist das alles nicht wichtig. Wir haben eben erst den vierten Lockdown hinter uns gebracht, freuen uns auf Weihnachten, Silvester und die Zeit dazwischen. Mit Einkaufstouren, Essengehen und Familienfesten. Wir blenden die Zeit danach zugunsten des Augenblicks aus. Dazu imstande zu sein ist geradezu anbetungswürdig. Diese Fähigkeit sollte nicht im Verborgenen ausgeübt werden, verschämt und mit schlechtem Gewissen, sondern gehört zelebriert. Mit allen lieb gewonnenen Traditionen, Gewohnheiten und Ritualen, ohne die Weihnachten einfach nicht komplett wäre.

In meinem Fall ist es der alljährliche Besuch der Vorstellung von „Tatsächlich... Liebe“ am 23. Dezember im Votivkino. Wenn ich an diesem Abend in einem Saal voller Nostalgiker sitze, die den Film in- und auswendig kennen, über Dialoge lachen, bevor sie sie hören, und dann noch einmal, wenn sie sie hören, ist in meinem Universum alles im Gleichgewicht. Es gibt keine Pandemie, keinen Lockdown, kein Omikron. Es gibt nur Harmonie und Glückseligkeit. Frohe Weihnachten.

E-Mails an: koeksal.baltaci@diepresse.com