Diversität ist in vielen Wiener Organisationen ein Fremdwort

(c) imago/imagebroker (imago stock&people)

In Führungsebenen von Wiener Organisationen finden sich nur selten Migranten - Bürogebäude in Wien.

Obwohl fast die Hälfte der Wiener migrantischer Herkunft sind, spiegelt sich das nicht in den Führungsebenen wider - weder in den Magistraten der Stadt Wien, noch bei den Wiener Parteien oder in wichtigen Betrieben der Stadt.

Wien ist eine Einwanderungsstadt: 47,8 Prozent der Einwohner haben entweder keine österreichische Staatsbürgerschaft, wurden im Ausland geboren oder haben Eltern, die aus dem Ausland kommen. Diese Diversität spiegelt sich bei weitem nicht in Wiener Betrieben oder Organisationen wider. Zu dem Schluss kommt der Wiener Integrationsindex 2020, der im Rahmen des Österreichischen Integrationsgipfels erstmals erstellt wurde.

Von der Stadt Wien selbst über die ÖBB, das AMS, die Uni Wien oder NGOs wie die Caritas - 104 Organisationen und Interessensvertretungen wurden auf ihre Diversität abgeklopft. Inklusive der Wiener Gemeinderatsparteien, die - bis auf die Neos - unterdurchschnittlich abschnitten.

„Wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht, haben wir noch einen weiten Weg vor uns“, sagt Dino Schosche, Vorstandsvorsitzender des für den Bericht verantwortlichen Netzwerks "Neue Österreichische Organisationen“, das sich für die Integration und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich einsetzt. In der Personalpolitik der befragten Organisationen gebe es Nachholbedarf, insbesondere in Führungspositionen sind Menschen mit Migrationsgeschichte stark unterrepräsentiert, sagt Schosche.