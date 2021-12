Initiative „Ärzte für Alle“ will nicht impfkritisch sein

(c) imago images/Shotshop (fotoAKL via www.imago-images.de)

Gruppe von Medizinern sorgt sich um Ungeimpfte, die erkrankten, aber aus Angst vor Vorwürfen nicht zum Arzt gingen.

„Wir greifen mit dieser Website eine bedenkliche Entwicklung auf, der es dringend gilt, entgegenzuwirken.“ Mit diesen Worten wandte sich kürzlich eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten an ihre Kollegenschaft. Die Mediziner hatten nach eigenen Aussagen beobachtet, dass immer mehr Fälle von Ungeimpften bekannt geworden seien, die an mittleren bis schweren Atemwegsinfekten litten, „aber aus Angst vor Vorwürfen, Kritik und/oder Schlechterbehandlung den Gang zum Arzt/zur Ärztin nicht mehr antreten“. Mit ihrer Initiative „Ärzte für Alle“ wollten sie „erste Anlaufstellen“ für solche Ungeimpfte bieten.

Das Anliegen der sechs unterzeichneten Initiatoren – Siegmund Döttelmayer, Georg Harrer, Doris Langenberger, Sonja Schwinger, Lukas Trimmel und Klaus Wachter – ist nach wie vor aufrecht, die Website aber offline. Denn die Gruppe befürchtete disziplinäre Maßnahmen der Ärztekammer, nachdem sie online gegangen war. Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres bestätigt auf Anfrage der „Presse“, dass es disziplinarrechtlich ein Problem sei, wenn „Ärzte eine Seite basteln, auf der implizit draufsteht, sie seien die einzigen, die Ungeimpfte behandeln“. Szekeres: „Das kann man dem Disziplinaranwalt melden, weil das ist unlauterer Wettbewerb.“

Die Initiative fühlte sich gründlich missverstanden. „Eigentlich haben wir uns von der Ärztekammer Unterstützung und keinen Widerstand gewünscht“, so die Initiatoren gegenüber der „Presse“. Ebenso missverstanden fühlten sie sich auch in einer ORF-Radio-Sendung, über die auch „Die Presse“ am 7. Dezember berichtet hatte: Dort wurde die Initiative „impfkritisch“ genannt – obwohl sie auf ihrer vom Netz genommenen Website explizit erwähnt hatte, „dass wir weder einer politischen Partei nahestehen noch eine Debatte über die Sinnhaftigkeit der Impfung ins Leben rufen wollen“.

39-Jähriger rief Arzt aus Angst und Scham zu spät

In ihrem eigentlichen Anliegen sehen sich die Mediziner auch durch den tragischen Fall eines 39-jähirgen erkrankten Ungeimpften bestärkt: Seine Freundin habe ihn vielfach gedrängt, sich an einen Arzt zu wenden, doch habe er das „aus Scham und Angst vor Vorwürfen und Kritik abgelehnt“. Sein Zustand habe sich verschlechtert, der viel zu spät gerufene Hausarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. „Aus Pietät der Familie gegenüber wollten wir diesen aber nicht öffentlich kommunizieren.“

Bis zum heutigen Tag habe Ärztekammerpräsident Szekeres keinen Kontakt mit der Initiative aufgenommen. Das hat Szekeres auch gar nicht vor: „Warum sollte ich?“, fragt er. Alle Ärzte würden auch Ungeimpfte behandeln, betont Szekeres. Wenn sie dazu einen Antigen- oder PCR-Test verlangten, so sei dies zum Schutz aller Beteiligten völlig richtig.