Wie Stress und Alkoholkonsum zusammenhängen

Sozialer Stress animiert zum Trinken - allerdings nicht jeden im gleichen Ausmaß, wie eine Studie zeigt.

Zu den Feiertagen am Jahresende wird bekanntlich besonders viel Alkohol konsumiert. Der extra dafür aus dem Weinregal geholte „besonders gute Tropfen“ und die selten zusammenkommende Runde, in der man dann etwas länger sitzenbleibt, sind mit Grund dafür, warum viele mit dem Vorsatz, weniger zu trinken ins neue Jahr starten.

Dauerstressfaktor Pandemie

Und das nach zwei Jahren, in denen andauernde und wiederkehrende Lockdowns sowieso schon für erhöhten Alkoholkonsum gesorgt haben. Denn, wie eine Studie aus den USA gezeigt hat, je länger ein Lockdown, desto höher die Wahrscheinlichkeit, es ganz bewusst auf einen Vollrausch anzulegen. Auch Depressionen, Angst oder Einsamkeit verleiten in dieser Situation eher als sonst dazu, übe die Maße zu trinken.

Unterschiedliches Trinkverhalten

In Hinblick auf die bevorstehende Geselligkeit zu den Weihnachtsfeiertagen birgt aber eine weitere Studie, veröffentlicht in Psychology of Addictive Behaviors, interessante Erkenntnisse. Sie hat untersucht, warum Menschen manchmal zu viel Alkohol trinken und wie das mit Stress zusammenhängt.

Dazu wurde 210 Testpersonen, Männern und Frauen, über 90 Minuten hinweg kontinuierlich Alkohol angeboten. Einige von ihnen haben zuvor bei einer Art Bewerbungsgespräch eine Stresssituation erlebt. Zusätzlich wurde einem Teil der Teilnehmenden als erstes Getränk ein alkoholisches verabreicht, dem anderen Teil ein alkoholfreies. Das Experiment zeigte, dass Frauen bei Stress eher zu viel trinken, egal ob sie mit Alkohol starten oder nicht. Männer trinken vor allem dann zu viel, wenn sie bereits davor Alkohol getrunken haben, doch die Stressbelastung hat auch bei ihnen Einfluss auf das Trinkverhalten.

Die Forschenden machen darauf aufmerksam, dass es bei Frauen und Männern offenbar unterschiedliche Gründe dafür gibt, über den Durst zu trinken. Für den eventuelle bevorstehenden sozialen Stress der Feierlichkeiten und Familienzusammenkünfte sei aber jedenfalls zur Vorsicht gemahnt.

(chrima)