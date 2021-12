Fußballspieler Kylian Mbappé ist Diors neues Gesicht

Das Luxusmaison Dior hat den französischen Fußballprofi Kylian Mbappé zu seinem neuen globalen Botschafter ernannt. Mit nur 22 Jahren ist er der bisher jüngste Ambassador des Hauses.

Der 22-jährige Fußballspieler Kylian Mbappé wird künftig die von Kim Jones entworfene Herrenmode sowie den Duft „Sauvage“ des französischen Modehauses Dior repräsentieren. Die Ernennung folgt auf den Beginn der Kooperation des Luxusmaisons und des Vereins Paris Saint-Germain - dessen Stürmerstar Mbappé ist - im Zuge welcher Jones die Trikots der Mannschaft entworfen hat.

Mbappé dürfte dem Modehaus auch davor schon bekannt gewesen sein, das lässt zumindest seine Dior-lastige Garderobe abseits des Spielfelds vermuten.

Reihe von Auszeichnungen

Als einer der besten Spieler der Welt gilt der 22-jährige Franzose mittlerweile. Für sein Talent erhielt er reihenweise Auszeichnungen, darunter die Fifa-Auszeichnung „Bester junger Spieler“, Frankreichs Ligue-1-Nachwuchsspieler des Jahres, die Auszeichnung „Golden Boy“, der prestigeträchtigste Preis in Europa für einen Spieler unter 21 Jahren, und die Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler weltweit. Zudem wurde er bereits zwei Mal zum Spieler des Jahres der Ligue-1 gewählt.

Erst kürzlich, am 13. November, erzielte er das erste Torquartett seit 1958 in einem Spiel gegen Kasachstan und qualifizierte die französische Nationalmannschaft damit für die Weltmeisterschaft 2022.

Gutes Engagement

Abseits des Feldes engagiert sich der Franzose in mehreren wohltätigen Initiativen, etwa in dem Verein „Premiers de Cordée“, der sportliche Programme für hospitalisierte Kinder auf die Beine stellt. Vor fast zwei Jahren hat es sich der 22-Jährige mittels eigenen Verein „Inspired by KM“ zur Aufgabe gemacht, Kinder zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das Hause Dior freut sich jemanden willkommen zu heißen, mit dem es die gleichen Werte teile, so steht es in der Pressemitteilung.

(evdin)