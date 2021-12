Das Opernheil kommt aus Böhmen

Gegensätzlicher hätten die Produktionen nicht ausfallen können: Es brillierte Weinbergers „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“, blass blieben Bizets „Perlenfischer“.

Das amüsante Spiel, das schließlich auch den Teufel aus der Fassung bringt, kann beginnen: Der sympathische Bauer Schwanda, der das Talent besitzt, mit seinem Spiel des Dudelsacks die Menschen zu unterhalten, leidet sonst „nur“ an mangelndem Erinnerungsvermögen. Als ein dahergelaufener Vagabund ihn stante pede zu Abenteuern überreden kann, verlässt er Haus und Hof – und vergisst einfach, dass er mit seiner geliebten Dorotka frisch vermählt ist. Die Welt steht dem kleinen Hallodri offen, der diese auch bald auf den Kopf stellt. Schwanda, in dem ein wenig vom lieben Augustin ebenso steckt wie von Till Eulenspiegel, ist nicht mehr zu bremsen, stiftet Unheil und Verwirrung, bis er letztendlich doch wieder in den Armen seiner Dorotka landet. Wo kann sich denn so eine herzige Story abspielen? Nur in einer böhmischen Märchenoper!