Billy Wilder: So übertrieben, dass es wahr ist

Audrey Hepburn in Billy Wilders „Love in the Afternoon“.

Vom Wiener Boulevardreporter zum Komödienspezialisten in Hollywood: Das Filmmuseum zeigt noch bis 12. Jänner die Filme von Billy Wilder, der früh erkannte, dass Übertreibungen manchmal der einzige Weg zur Wahrheit sind.

Er möchte gar nicht darüber reden, sagt der Wärter Schulz, was mit den beiden Amerikanern passiert ist, die versucht haben, aus dem Kriegsgefangenenlager auszubrechen. „Such nice boys. It makes me sick to my stomach.“ Ich bin einer wie ihr, soll das heißen, wir sitzen alle im selben Boot in diesem schrecklichen Krieg. Aber den sentimentalen Kumpeltypen, als den sich der deutsche Aufseher gern darstellt, nimmt ihm in Billy Wilders „Stalag 17“ keiner ab. Und zwar, weil alles ein bisschen zu dick aufgetragen ist: der breite deutsche Akzent genauso wie die joviale Biergartenfreundlichkeit des wohlgenährten Schulz.

Wie hinter dem leutseligen Gepolter des Nazischergen von nebenan die Härte eines überzeugten Sadisten durchblitzt: Das ist ein schönes Beispiel für Wilders Kunst, populäre Unterhaltung mit analytischer Schärfe zu verbinden. Schulz ist eine Karikatur, aber gerade als clowneske Übertreibung kommt die Figur der Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus näher als all die vermeintlich realistisch gezeichneten, zackig im Gleichschritt marschierenden und cholerisch in der Gegend herumbrüllenden Nazibösewichte anderer Filme über den Zweiten Weltkrieg.