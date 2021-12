Wer dem Tourismus helfen will, sollte die Lohnnebenkosten senken

Die Regierung wird die Umsatzsteuersenkung für Hotels und Gastronomie beenden. Das ist gut so. Die Regelung war als Kriseninstrument ungeeignet.

Die Geschichte spielt in Israel und wäre in Österreich vermutlich unvorstellbar. Aber tatsächlich will der israelische Staat Beschäftigten im Tourismus bis zu 8500 Euro bieten, damit sie sich umschulen lassen und in eine andere Branche wechseln. Die dortigen Politiker haben offenbar eingesehen, dass sie nicht weiterhin so agieren dürfen, als könnte man die Zeit zurückdrehen und irgendwann wieder dort anfangen, wo man vor der Coronapandemie aufgehört hat.

Allmählich sickert diese Erkenntnis auch bei uns durch. Noch nicht in dieser Härte und Klarheit wie in Israel. Aber in kleinen Schritten, typisch österreichisch halt. Dass die Senkung der Umsatzsteuer für Hotellerie und Gastronomie mit Jahresende ausläuft, ist so ein Schritt. Jetzt könnte man sagen: Eine befristete Steuererhöhung wäre wohl nie und nimmer beendet worden. Wenn in diesem Land nämlich etwas Bestand hat, dann sind es Provisorien.