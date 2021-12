OECD-Länderbericht: Österreich könnte besser sein

(c) imago images/SEPA.Media (Isabelle Ouvrard via www.imago-images.de)

Die Gesundheitsbildung ist in Österreich geringer als in anderen Industrieländern, so die OECD in ihrem aktuellen Länderbericht.

Die OECD stellt Österreich ein gutes Zeugnis für die Krisenbewältigung aus. Der Vergleich mit anderen zeige jedoch: Es gehe auch besser.

Alle zwei Jahre sieht sich die Industrieländerorganisation OECD ihre Mitglieder im Detail an und erstellt einen ausführlichen Länderbericht. Am Montag war dies wieder einmal für Österreich der Fall. Und auch wenn der extra zur Präsentation des Berichts nach Wien gereiste OECD-Generalsekretär Mathias Cormann betonte, dass das Land grundsätzlich in vielen Bereichen sehr gute Ergebnisse erziele, verweist die OECD in dem Bericht immer wieder darauf, dass der Vergleich mit Benchmark-Ländern (in diesem Fall Deutschland, der Schweiz und Dänemark) zeige, dass Österreich durchaus auch besser durch die Krise hätte kommen können.