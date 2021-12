Omikron-Weihnachten in Europa

Die steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen führen in vielen Ländern zu härteren Maßnahmen und durchkreuzen – wieder einmal – Pläne für die Weihnachtsfeiertage.

Das Naturhistorische Museum in South Kensington musste am Montag die vorübergehende Schließung bekannt geben: Zu viele der Museumsangestellten seien an Corona erkrankt bzw. befänden sich in Quarantäne, sodass der Betrieb eines der größten Naturhistorischen Museen der Welt nicht länger aufrecht erhalten werden könne. In Schottland wurden 118 Zugverbindungen gestrichen, weil zu wenig Personal verfügbar war.