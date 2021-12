Der seltsame Fall eines polnischen Deserteurs in Belarus

(c) imago images/NurPhoto (Dominika Zarzycka via www.imago-images.de)

Militär an der polnischen Grenze zu Belarus.

Das Regime in Minsk nutzt die Erzählungen eines polnischen Soldaten über seinen Grenzeinsatz für Propagandazwecke. Zudem berichtet Amnesty International von schweren Misshandlungen beider Seiten.

Er habe während seines Dienstes an der Grenze zu Belarus viel nachgedacht und schließlich die behelfsmäßige Stacheldrahtsperre auf polnischer Seite überquert, dann seine Unform ausgezogen und sei nackt über den neutralen Grenzstreifen nach Belarus gerannt, erzählt Emil Cz. bei Kaffee und Pralinen einer des Polnischen mächtigen belarussischen TV-Journalistin während eines Exklusivinterviews für den Staatssender ATN in Minsk. Seine polnische Flagge reißt er während des Gespräches offenbar von der Unform und bittet, sie ins Klo werfen zu dürfen. Das angeblich spontane Interview wirkt gestellt. Teils werden die Aussagen des Soldaten offensichtlich falsch ins Russische übersetzt – und zwar so, dass es dramatischer klingt –, dann wieder bejaht Emil Cz. Suggestivfragen der jungen Interviewerin nach klaren Menschenrechtsverletzungen der polnischen Armee.