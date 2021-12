Österreichs heikle Mission in der Wüste

Mit Christian Riener leitet künftig ein Österreicher die EU-Ausbildungsmission in Mali, wo Jihadisten wüten und vielleicht auch Putins private „Schattenarmee“ mitmischt. Der Brigadier macht sich keine Illusionen: „Wir werden in sechs Monaten nicht die Welt retten.“ Ein virtuelles Treffen.

Vor 14 Tagen hat Christian Riener noch nachts bei minus sechs Grad in Niederösterreich Wildschweine gejagt. Jetzt ist der Brigadier und Hobbyjäger auf der Videoleinwand aus der Region um Mopti im Sahel-Staat Mali zugeschaltet. Mehr als 4000 Kilometer trennen ihn von der Heimat. Mehr als 40 Grad beträgt der Temperaturunterschied. So erzählt er es. Die Lage in Mali ist heiß. In jeder Hinsicht. Kurz nach Mopti beginnt die „rote Zone“, also der Zentralraum von Mali, wo die Situation zurzeit „am gefährlichsten“ ist, wo Jihadisten ganze Landstriche kontrollieren und Orte mit Terror überziehen. Österreichs Kontingent in dem 20-Millionen-Einwohner-Staat umfasst bald 70 Soldaten, die besten von ihnen, die Elitesoldaten des Jagdkommandos, kommen nahe an der „roten Zone“ zum Ausbildungseinsatz.