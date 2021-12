Arthur Arbesser entwirft Schuhe für Baldinini

Zehn Modelle soll der österreichische Designer Arthur Arbesser für das Schuhlabel Baldinini entwerfen. Im Jänner wird die gemeinsame Kapselkollektion vorgestellt.

Baldinini, der Schuhspezialist Italiens, will seinen Horizont erweitern, indem er mit namhaften Designerinnen und Designer gemeinsame Sache macht. Von traditionell italienischer Ästhetik - 1910 begann die Familie mit der Herstellung von Schuhen, damals noch per Hand - zu einem Modebegriff in größerem Sinne soll es gehen, der in Mailand lebende Österreicher Arthur Arbesser macht den Anfang.

Arbesser wurde von Baldinini damit beauftragt, eine zehnteilige Kapselkollektion zu entwerfen - für Männer und Frauen. Auf der kommenden Modewoche Pitti Uomo, die vom 11. bis 13. Januar in Florenz stattfindet, soll diese am ersten Tag präsentiert werden, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens aus Rimini.

„Gegenseitige Befruchtung“

„Modemarken können nicht länger egozentrisch und selbstreferenziell sein, sie brauchen eine gegenseitige Befruchtung und Arthur Arbesser war die perfekte Ergänzung“, betonte der CEO Baldininis Christian Prazzoli. Arbessers fünf Damen- und fünf Herrenmodelle dienen als eine Hommage an das Erbe des italienischen Herstellers mit neuzeitlichem Ansatz. Die Wahl eines Designers, der nicht unmittelbar mit der Schuhindustrie in Verbindung gebracht wird, war genau die Absicht. Man strebt nach frischem kreativem Input.

Arbesser nahm die Herausforderung, sein Talent für Grafiken und Farben in High-End-Schuhdesigns zu übertragen, „mit Begeisterung und Neugierde“ entgegen. Output der gemeinsamen Sache sind etwa Brogues für Männer mit robusten Sohlen sowie Cowboy-Stiefel und klobige Boots für Frauen mit Arbessers charakteristischen, kunstvollen Mustern verziert. Das Fachwissen, für das das Unternehmen aus Rimini weltweit bekannt ist, fungierte als Grundlage. Das Know-how im Bereich der Drucke auf Kleidung, in dem Fall Schuhe, steuerte der österreichische Designer bei.

Rundum Rebranding

Auf die Zusammenarbeit mit Arbesser werden mehrere Kooperationen folgen, das ist Teil einer Rebranding-Strategie, die Baldinini verfolgt. „Nach der Pandemie ist die Erneuerung für das Unternehmen eine Notwendigkeit geworden und dies hat die Form einer Strategie angenommen, die sowohl auf die Entwicklung auf dem internationalen Gebiet mit Pitti Uomo als Schwerpunkt als auch auf ein frischeres, moderneres Image abzielt, das durch die Partnerschaft mit Arthur Arbesser verstärkt wird“, sagt Prazzoli.

High-End-Schuhdesign à la Arbesser. beigestellt

Baldinini wird sich bald auch mit einem überarbeiteten, kantigeren Logo rühmen können. Es steht im Einklang mit einer neuen internationalen Perspektive, heißt es. Ziel sei es, die Präsenz von Baldinini unter anderem in Osteuropa sowie deutschsprachigen Raum und Russland auszubauen.

(apa/evdin)