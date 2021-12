2528 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 42 Tote

Binnen 24 Stunden sind in Österreich wieder über 2500 Neuinfektionen mit Covid-19 verzeichnet worden. Gestern waren es 1792. Die Zahl der Todesfälle ist von 17 wieder auf 42 angestiegen.

2528 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich verzeichnet worden. Bei der gestrigen Zählung waren es 1792, vor einer Woche waren es 3251 neue Fälle. 42 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind seit gestern an oder mit Covid-19 verstorben.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Dienstag in Salzburg mit 621 gemeldet. Wien verzeichnete 345, Oberösterreich 338, Tirol 332, Niederösterreich 253, die Steiermark 241, Vorarlberg 208, Kärnten 133 und das Burgenland 57.

Bei den Spitalspatienten gab es erneut einen Rückgang. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 56 Corona-Betten in den Spitälern frei. Aktuell werden auf Normalstationen 1228 Corona-Patienten behandelt, 477 brauchen intensivmedizinische Betreuung.



42 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben im Vergleichszeitraum. Die Zahl der Corona-Todesfälle steigt damit auf 13.538.

