Wo man sich während der Feiertage testen lassen kann

Das österreichische Corona-Testangebot zu den Weihnachtsfeiertagen ist ein veritabler Fleckerlteppich. Die Stadt Wien hat ihr Angebot ausgebaut, Salzburg sperrt die Teststraßen hingegen zu. Die Optionen in den restlichen Bundesländern variieren.

Wer über Weihnachten Verwandte, Bekannte, Freunde oder Familie besuchen möchte, muss sich gezwungenermaßen mit den Corona-Regelungen der jeweiligen Bundesländer auseinandersetzen. In diesem Jahr fallen die Unterschiede, was die Maßnahmen betrifft aber gering aus - lediglich in Wien ist man strenger. Sobald man jedoch in größeren Runden zusammenkommt und insbesondere wenn mehrere Haushalte aufeinander treffen, ist es ratsam sich davor testen zu lassen. Testmöglichkeiten und vor allem Öffnungszeiten von Teststraßen können über die Feiertage in den verschiedenen Ländern stark variieren. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man sich im Vorhinein über die Verfügbarkeit von Corona-Tests in der Region informieren.

Einige Testmöglichkeiten fallen während den Weihnachtsfeiertagen ganz weg. In den Apotheken kann man sich nur noch am 24. bis zur Mittagszeit testen lassen. Dann sind diese bis zum Montag geschlossen. Die verkürzten Öffnungszeiten gelten auch am 31. Dezember. Bei den Gurgeltests für zu Hause gilt es - vor allem außerhalb von Wien - die Tests rechtzeitig abzugeben. Denn in den Bundesländern kann die Auswertung oft mehr als 24 Stunden, wenn nicht sogar mehrere Tage, dauern. In Anbetracht des zu erwartenden Ansturms ist wohl eher mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Zu beachten ist außerdem, dass Testkits nur in dem Bundesland abgegeben werden können, in dem man sie bekommen hat. Wiener Testkits können etwa in Oberösterreich nicht ausgewertet werden.

Wien baut Testangebot aus

Ist die Bundeshauptstadt Ausgangspunkt oder Ziel des Weihnachtsurlaubs, gibt es zumindest bei der Abreise aktuell wenige Schwierigkeiten. Das Testsystem ist mittlerweile gut geölt und läuft auch bei hohem Aufkommen in der Regel problemlos ab. Die Ergebnisse der Gurgeltests kommen häufig noch am selben Tag und meist innerhalb von 24 Stunden. Über die Weihnachtsfeiertage wird das Testangebot in Wien sogar noch ausgebaut. Neben der Abgabemöglichkeit in allen Rewe-Filialen können die PCR-Testkits nun auch am Hauptbahnhof und am Bahnhof Meidling sowie an OMV- und Eni-Tankstellen Tests abgegeben werden.

Am 24. Dezember erfolgt die Abholung der abgegebenen Gurgeltests aus den Bipa-Filialen aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten nur um 9 Uhr. Eine weitere Abholung um 14 Uhr gibt es an diesem Tag nicht. Am 31. Dezember erfolgt die zweite Abholung nur in jenen Rewe-Filialen, die bis 17 Uhr geöffnet haben. Die Teststraßen und Gurgelboxen der Stadt Wien bleiben auch über die Feiertage in Betrieb. Seit 20. Dezember gibt es somit 692 Abgabestellen im gesamten Stadtgebiet. Wer seine Reise von Wien aus startet, sollte sich nach Möglichkeit auch dort testen lassen. In den restlichen Bundesländern sind die Testmöglichkeiten eher rar und langwierig.

Salzburgs Teststationen haben zu

Salzburg hatte erst am Montag mit der Ankündigung für Kritik gesorgt, die Teststationen an den Feiertagen geschlossen zu halten. Laut dem Land ist es gleich an fünf Tagen - dem 25. und 26. Dezember sowie den 1., 2. und 6. Jänner nicht möglich, an den 14 Teststationen des Roten Kreuzes im Bundesland Salzburg einen Antigen- oder PCR-Test zu absolvieren. Diese Regelung erschwert natürlich den sicheren Besuch von Verwandten über die Feiertage. Wer also über Weihnachten aus Salzburg aus- oder einreisen will, sollte erwägen, vor oder nach dem Weihnachtsurlaub das Testangebot in einem anderen Bundesland in Anspruch zu nehmen. Gurgeltests können in Salzburg noch bis 24. Dezember um 9 Uhr abgegeben werden, um das Ergebnis bis zum 25. zu bekommen.

Langes Warten auf Ergebnisse in Niederösterreich

In Niederösterreich gestaltet sich die Abwicklung eines PCR-Tests schon deutlich schwieriger als in Wien. Obwohl es hier auch seit einigen Wochen kostenlose Gurgeltests in Supermärkten gibt, lässt die Geschwindigkeit der Auswertung zu wünschen übrig. Im Gegensatz zum Wiener Testsystem muss hier mit deutlich längeren Wartezeiten gerechnet werden. In einigen Fällen kommt das Ergebnis erst nach 72 Stunden, wenn es seine Gültigkeit bereits wieder verloren hat. Wer sich in der Nähe der Bundeshauptstadt aufhält, kann auch das Angebot der Stadt Wien nutzen. Für die Abholung in den Wiener Bipa-Filialen ist nämlich kein Meldezettel erforderlich.

Abgesehen vom Gurgeltest stehen vereinzelt auch Teststraßen von Gemeinden zu Verfügung. Falls überhaupt am Wochenende aufgesperrt wird, haben sie meist am 25. Dezember und 1. Jänner geöffnet. Die Teststraße in Mistelbach hat etwa an beiden Tagen von 8 bis 10 Uhr geöffnet. In Sollenau kann die Teststraße am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Jänner zwischen 8 und 11 Uhr besucht werden. Die Teststraße in Korneuburg ist wiederum nur am 26. Dezember von 8 bis 12 Uhr offen, am 1. Jänner bleibt sie zu. Einige Teststraßen haben allerdings am 24. und 31. Dezember verkürzte Öffnungszeiten oder ganz geschlossen. Es ist empfehlenswert, sich bei der nächsten Teststraße nach den genauen Öffnungszeiten zu erkundigen.

Abholung in Oberösterreich auch an Feiertagen

Ähnlich verhält es sich im Nachbarbundesland Oberösterreich. Dort können PCR-Testkits in teilnehmenden Sparfilialen während der Öffnungszeiten abgeholt und abgegeben werden. An Feiertagen können die Gurgeltests wie auch sonst außerhalb der Öffnungszeiten nur zu ausgewählten Filialen - etwa bei Spar Express-Filialen an Tankstellen - gebracht werden. Die Abholung der auszuwertenden PCR-Tests erfolgt auch an Feiertagen einmal täglich. In der Regel bekomme man das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden, heißt es vom Anbieter Novogenia. Doch erfahrungsgemäß kann es auch hier mehrere Tage dauern, bis man den Befund tatsächlich erhält. Wer seinen PCR-Test am 24. Dezember vor 9 Uhr abgibt, soll das Ergebnis am Folgetag erhalten. Wie lange die Auswertung der PCR-Tests an den Feiertagen dauert, wird sich zeigen.

Nur Antigentests in Burgenlands Teststraßen

In den sechs Teststraßen im Burgenland werden derzeit nur Antigen-Tests angeboten. Aber auch im östlichsten Bundesland kann man PCR-Testkits bei allen Sparfilialen und teilnehmenden Apotheken abholen und abgeben. Einige Krankenhäuser bieten ebenfalls eine Abgabemöglichkeit an. Der letzte Abgabetermin für auszuwertende PCR-Tests vor den Weihnachtsfeiertagen ist am 24. Dezember um 9 Uhr in den Apotheken beziehungsweise um 10 Uhr in den Spar-Fililalen. Gleiches gilt für den 31. Dezember. Während der restlichen Feiertage werden keine Tests abgeholt oder ausgewertet.

Feiertagsöffnungszeiten in der Steiermark

Das feiertägliche PCR-Testangebot in der Steiermark ist besser aufgestellt. Hier sind die Testkits in allen Apotheken und Sparfilialen erhältlich. Rund 60 Sparfilialen haben allerdings auch an Feiertagen geöffnet, das heißt dort können die PCR-Test am kommenden Wochenende trotz Feiertagen abgegeben werden. Einige Teststraßen, die vom Land betrieben werden, haben auch am 25. und 26. Dezember vormittags geöffnet, etwa in der Grazer Messe.

Kärnten testet auch zu Weihnachten

In Kärnten sind die Teststraßen des Landes über die Weihnachtsfeiertage in Betrieb. Vom 24. bis 26. Dezember werden dort zwischen 7 und 12 Uhr Antigen-Tests durchgeführt. Aber auch bei den städtischen Testangeboten gibt es während den Feiertagen Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Etwa in den Villacher Teststationen kann man vom 24. bis 26. Dezember und 31. Dezember zwischen 9 und 13 Uhr testen gehen. Die Testcontainer in Klagenfurt haben am 24. Dezember verkürzte Öffnungszeiten. Bei den internationalen Testcontainern am Neuen Platz Nord und bei der Universität kann man sich auch am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. Jänner zwischen 9 und 15 Uhr testen lassen. Die Kärntner Gurgeltests können in teilnehmenden Sparfilialen und Apotheken abgeholt und abgegeben werden. Am 24. müssen diese bis 9 Uhr (Sparfilialen) bzw. bis Mittag (Apotheken) abgegeben werden.

Sonderöffnungszeiten in manchen Tiroler Impfzentren

Die Aktion „Tirol gurgelt“ ist erst vor wenigen Tagen angelaufen. In den Bezirken Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte und Schwaz können die PCR-Testkits bei etlichen Supermärkten abgeholt werden. Außerdem werden bei Screeningstraßen und zahlreichen Apotheken PCR- und Antigentests durchgeführt, dafür ist eine vorherige Anmeldung aber unbedingt erforderlich. Die Öffnungszeiten der Testzentren sind während der Feiertage unterschiedlich. Während manche Teststraßen durchgehend geöffnet bleiben, haben unter anderem die Testzentren Kufstein, Sillian, Lienz und Matrei in Osttirol verkürzte oder geänderte Öffnungszeiten zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Jänner. Die genauen Termine sind auf der Website „Tirol testet“ ersichtlich.

Auch das Impfangebot in Tirol ist über die Feiertage reduziert, nun wird gegengesteuert. In einigen Bezirken - darunter Lienz, Reutte, Landeck und Kitzbühel - waren laut ORF Tirol keine Impftermine verfügbar, obwohl das Land derzeit dringend zur Impfung aufruft. Das Land Tirol bringt nun Impfbusse über die Feiertage zum Einsatz und verweist auf rund 100.000 zur Verfügung stehende Impftermine bis Ende Jänner. Für eine effiziente Auslastung wird dringend gebeten, nicht wahrgenommene Termine im Vorfeld abzusagen.

Unverändertes Angebot in Vorarlberg

Das Angebot in den Vorarlberger Teststraßen bleibt über die Feiertage so gut wie unverändert. Lediglich am 24. und 31. Dezember gelten verkürzte Öffnungszeiten. Am Christ- und am Stefanietag bleiben die Öffnungszeiten wie gehabt. Die Gurgeltests sind in allen Apotheken sowie Spar- und Sutterlüty-Märkten erhältlich. Diese können in jenen Filialen, die auch an Feiertagen geöffnet haben, abgegeben werden. Wer den Test vor 10 Uhr abgibt, sollte in der Regel innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis erhalten.