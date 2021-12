Das schöne Leben kaufen?

Drucken

Hauptbild • Produkte und Geschäfte überzeugen uns damit, wie sie auf uns wirken. • Christine Pichler

Ein erweitertes Verständnis von Qualität schenkt Zeit, Wissen und Erfahrung. Über das Erlebnis des Einkaufs und den Mehrwert von hochwertigen Produkten.

Status, Stilsicherheit, Selbstbestätigung – so ein kurze Auszug der Liste von Eigenschaften, die sich vermeintlich beim Kauf von Konsumgütern miterwerben lassen. Freilich ist uns als Konsumentinnen und Konsumenten bewusst, dass all dies eigentlich nicht käuflich ist – und doch ändern wir unser Verhalten nicht, shoppen mit schlechtem Gewissen und vielleicht sogar etwas Selbstverachtung weiter. Auch Dirk Hohnsträter, Autor und Kulturwissenschaftler, hält wenig von den Versprechen, die Werbung, Markennamen oder Preissegmente abgeben – doch geht er der Frage nach, ob und wie unser Leben besser wird, wenn wir uns eingehend mit den Dingen beschäftigen, die wir konsumieren, unsere Ansprüche auskosten und zelebrieren. Sein Buch „Qualität. Von der Kunst, gut gemachte Dinge zu entdecken, klug zu wählen und genussvoll zu leben“ oszilliert zwischen Konsumkritik, Verbraucherschutz und materieller Sinnsuche und bietet eine kluge Anleitung für die Suche nach Mehrwert im käuflichen Gegenstand.

Ausgehend von neu entdecktem Handwerk oder wiederbelebten Traditionsbetrieben, also dem, was Hohn­sträter als „neue Qualitätswirtschaft“ bezeichnet, stellt er im Gespräch mit dem „Schaufenster“ eine Begriffsdefinition an: „Geschichtlich entstandene Vorurteile erschweren es, über Qualität zu sprechen, sie wird als Luxus oder Geschmacksfrage abgetan. Oft zirkulieren nationalwirtschaftliche Stereotype wie jenes, dass es nur bei uns gute Sachen gebe.“ Diese Vorurteile wischt Hohnsträter beiseite, er möchte sich des Themas anders annehmen. Anders auf die Dinge schauen – also abseits „pauschaler Konsumkritik, die alles ablehnt, und abseits eines werblichen Sprechens, hinter dem natürlich ein kommerzielles Interesse steht“, erklärt Hohnsträter. Qualität müsse mehr als Mittel zur sozialen Distinktion, Ausdruck anerzogenen Geschmacks oder das Ausleben einer privilegierten Weltanschauung bedeuten.

Für Dirk Hohnsträter ist Qualität kein reines Retro-thema. (c) Julia Steinigeweg (Julia Steinigeweg)

Könner und Kenner

Was in der Wirtschaft wohl als das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage bekannt ist, heißt bei Hohnsträter Könner- und Kennerschaft, was er anhand einer Reihe von Fragen diskutiert: Wie spielen Material, Verarbeitung und Funktion bei gekonnten Lederprodukten zusammen? Welches tradierte Wissen, welche innovative Technik stecken in einer gelungenen Kaffeeröstung? Wie sollen Weingläser in der Hand liegen und wie soll sich die Sitzfläche eines Sessels anfühlen, damit sie Kennern, also jenen, die suchen und kaufen, Freude und Wert bringen?

Ein Qualitätsprodukt wird mit Sorgfalt gefertigt und mit Bedacht ausgewählt. Christine Pichler

Die Funktion ist das Selbstverständliche, worauf Konsumenten sich verlassen können sollten. Die Form ist das Subjektive – Geschmacksache eben. Was die Qualität ausmache, das sei die Wirkung der Dinge: „Wirkung, das postindustrielle Kriterium, fragt, was die Sachen mit uns machen, wir, die die Dinge benutzen, aber auch wir, die die Dinge herstellen. Was machen Herstellung und Produktionsbedingungen einer Sache mit der Umwelt? Das ist das ganzheitliche Verständnis des zeitgenössischen Qualitätsbegriffs.“ Am besten greifen lässt sich die Wirkung von hochwertigen Produkten im Designkonzept des „Supernormalen“ von Jaspar Morrison– hier erfüllen Dinge nicht nur ihren Zweck, sondern sie bereiten Freude, indem sie dies auf besonders schöne, gewitzte oder elegante Weise tun: Alltagsgegenstände mit dem gewissen Etwas. Abseits der Designtheorie verspricht die Auseinandersetzung mit Qualität aber vor allem eines: mehr Freude an den Dingen, an der Suche nach ihnen und am Finden von etwas Besonderem, sowie gewonnene Zeit – weil Qualität von Dauer ist.



Fragt man Brigitte Ordo, ist nicht nur die Qualität der Ware, sondern auch die Qualität der Einkaufserfahrung entscheidend. Sie berät kleine und regionale Einzelhändler bei der ansprechenden Gestaltung ihres Ladens, bei der Warenaufbereitung vor Ort und online. Den kleinen Einzelhändler wird es immer geben, ist sie überzeugt: „Gerade Städte werden sich in Zukunft anders entwickeln; um zu konsumieren, wird niemand mehr weite Strecken zurücklegen. Das stärkt den regionalen Einzelhandel, hier gibt es Markenvielfalt und individuelle Beratung. Auch was Nachhaltigkeit betrifft, kann der kleine Händler mehr punkten, denn er weiß genau, wo produziert und wie geliefert wird.“

Brigitte Ordo weiß, welche Vorteile der ­regionale Einzelhandel bringt. Barbara Lachner

Hohnsträters Wirkung der Dinge kennt Ordo auch aus ihrer Beratungstätigkeit: „Der Kunde will Freude er­­leben im Geschäft, das Gustieren soll Spaß machen. Da menschelt es zwischen Kunde und Eigentümer, man greift die Dinge an, sitzt Möbel Probe und probiert Kleider oder Schmuck – diese Gefühle darf man nicht unterschätzen“, führt Ordo aus. Mangelnde Expertise oder eine falsche Orientierung im Warensortiment seitens der Händler seien selten ein Problem, sie berate hauptsächlich bei betriebsblinden Flecken – etwa bei der Gestaltung des Geschäftsraumes oder der Übersetzung in einen brauchbaren Onlinestore. Das Verkaufsgespräch kann zu einem Austausch über Qualität werden, bestätigt Hohnsträter: „Der Einkauf und die Beratung gehören dazu. Das Fachverkaufspersonal hat ein unglaubliches Wissen, das es auch gern weitergibt. Das Einkaufserlebnis wird dann toll, wenn die geschulte Erfahrung dazukommt.“

Das gute Leben

Die ewig gleiche Konsumkritik, Hohnsträter ist sie irgendwann komisch vorgekommen: „Es gibt Teile der Wirtschaft, da ist das längst angekommen, die übersetzen Proteste in Produkte und betreiben sinnstiftendes und zweckgetriebenes wirtschaftliches Handeln.“ Hier würden auch Konsumentinnen und Konsumenten bei ihren Werten abgeholt und ernst genommen werden. „Wo konsequent auf Qualität ausgerichtet wird, wo auch Mitarbeiter entsprechend behandelt werden und sich Gäste entsprechend wohlfühlen – dort wird die Welt ein bisschen besser gemacht.“ Doch eines möchte Hohnsträter noch klarstellen: „Nur durch den Kauf von guten Sachen allein hat man noch kein schönes Leben. Da fehlen noch Gesundheit, Zeit, liebe Menschen, da gehört noch einiges mehr dazu.“

„Qualität!“ Untertitel: „Von der Kunst, gut gemachte Dinge zu entdecken,

klug zu wählen und genussvoll zu leben.“ Erschienen im Brandstätter Verlag.

("Die Presse Schaufenster" vom 17.12.2021)