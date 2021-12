Omikron-Welle überrollt Europas Impfhochburgen

In Spanien und Portugal schießen die Infektionszahlen hoch, obwohl die Impfraten bei 80 und 89 Prozent liegen.

Schlechte Nachrichten für Urlauber, die ihre Weihnachtsferien in Spanien und Portugal verbringen wollen: Die beiden südeuropäischen Länder, die wegen ihrer hohen Impfquoten darauf vertrauten, dass die neue Corona- und Omikron-Welle an ihnen vorbeigeht, melden plötzlich einen Infektionstsunami.

Die 7-Tage-Inzidenz auf der iberischen Halbinsel steigt steil an und liegt laut der amerikanischen Johns Hopkins Universität in Spanien bereits bei über 400 Fällen pro 100.000 Einwohnern, in Portugal bei über 300. Das erstaunt auch angesichts der Tatsache, dass in Spanien 80 Prozent und in Portugal 89 Prozent der impffähigen Bevölkerung den doppelten Piekser erhalten haben. Die meisten iberischen Krankenhäuser sind zwar noch nicht mit Covid-Patienten überlastet, aber in einigen Spitälern ist die Lage bereits wieder kritisch. Dies liegt auch an der niedrigen Rate bei den Auffrischungsimpfungen - in Spanien bei rund 24 Prozent, in Portugal bei 23 Prozent (im Vergleich zu 37 Prozent in Österreich, 42 in Großbritannien und 45 in Israel).