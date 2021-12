Rechtsstaatlichkeit: EuGH stärkt Richtern den Rücken

(c) imago images / Patrick Scheiber (Patrick Scheiber/Kegler via www.imago-images.de)

Das Höchstgericht der Union entscheidet, dass Richter Urteile der nationalen Verfassungsgerichte ignorieren dürfen, wenn diese EU-rechtswidrig sind.

Luxemburg. Das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Rechtsstaatlichkeit in der EU betrifft zur Abwechslung nicht Polen – hat aber klare Implikationen für den Konflikt um die Entmündigung der polnischen Justiz durch die in Warschau regierenden Nationalpopulisten: Die Höchstrichter der EU haben am Dienstag entschieden, dass Richter in den Mitgliedstaaten nicht an Beschlüsse ihrer nationalen Verfassungstribunale gebunden sind, wenn diese Beschlüsse gegen das Europarecht verstoßen.

Angestoßen wurde die Causa in Rumänien. Dabei ging es primär um die Frage, ob bzw. aus welchem Grund der Verfassungsgerichtshof Rumäniens Urteile nationaler Gerichte aufheben darf. Genau das war nämlich eingetreten: Nachdem mehrere rumänische Prominente vom Obersten Kassationsgerichtshof wegen Korruption verurteilt worden waren, hob das Verfassungstribunal diese Urteile auf – woraufhin sich die betroffenen Richter an den EuGH wandten, um zu klären, ob diese Vorgehensweise mit dem EU-Recht vereinbar war.

Nach Ansicht der Luxemburger Höchstrichter war sie das nicht. Demnach könne die Rechtsprechung eines Verfassungsgerichtshofs nicht angewandt werden, wenn die systemische Gefahr besteht, dass Korruption oder Betrug zum Nachteil der EU ungestraft bleiben könnte. Soll heißen: Nationale Gerichte müssen Entscheidungen eines Verfassungsgerichts, die gegen EU-Recht verstoßen, nicht beachten – und dürfen dafür auch nicht disziplinarrechtlich belangt werden. (ag./la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2021)