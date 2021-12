Was 2022 für Anleger bei Rohstoffen bereithält

Der Goldpreis hat heuer enttäuscht. Was wird nächstes Jahr?

Angebotsengpässe ließen heuer die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen. Aber was wird nächstes Jahr? Im Folgenden eine Übersicht, was Experten erwarten.

2021 war generell speziell – und auf den Rohstoffmärkten im Besonderen. Die Förderung von Rohstoffen – gerade Industriemetallen oder Rohöl – konnte mit der starken Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Corona-Krise einfach nicht mithalten. Doch glaubt man den Experten, sollte sich die Lage nächstes Jahr entspannen. Auch schwinde die Furcht vor einer neuen Rezession durch ein Wiederaufflammen der Pandemie. Tatsächlich reagieren die Märkte weniger heftig auf neue Ausbrüche, sodass das Auftauchen einer neuen Variante nicht zu einem länger dauernden Kurseinbruch führen sollte.

Doch wie werden sich die wichtigsten Rohstoffklassen verhalten? Und was erwarten Analysten? Nachfolgend eine Übersicht: