Touchdown für das Virus

Während sich Omikron in den USA weiter ausbreitet, reduziert die Football-Liga NFL ihre Testumfänge drastisch. So soll der Spielbetrieb gesichert werden, denn: The show must go on.

Die National Football League, das Liebkind von Millionen von US-Amerikanern, hat seit einigen Tagen ein massives Problem. Weil mehrere Teams Dutzende Covid-Fälle meldeten, sah sich die NFL veranlasst, gleich drei Spiele an diesem Wochenende zu verschieben, um den besonders stark betroffenen Mannschaften der Cleveland Browns und Los Angeles Rams sowie dem Washington Football Team etwas mehr Zeit zu verschaffen.