Omikron: Wie schlimm wird es jetzt, Andreas Bergthaler?

Die Mutante Omikron wird auch in Österreich bald alles dominieren. Auf was müssen wir uns einstellen? Wie geschützt sind Zweifachgeimpfte und Genesene? Was hilft der Booster? Stimmt es, dass es mehr Kinder mit schweren Verläufen geben wird? Was können wir selber tun? Mikrobiologe und Omikron-Experte Andreas Bergthaler gibt Antworten auf die dringensten Fragen.

Black-Friday bei Presse.com Gerhard Hofer und David Freudenthaler im Gespräch mit Agenda Austria-Chef Franz Schellhorn über die Bedeutung der Freiheit für die Wirtschaft. Mehr dazu:

